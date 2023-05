Partos gratuitos a mujeres de escasos recursos de Medellín

Veracruz, Ver.– El diputado, Fernando Arteaga Aponte ofreció una rueda de prensa donde informó que, la Secretaría de Salud de Veracruz entregó al Congreso un Estudio de Riesgos Biológicos Sanitarios sobre la empresa privada Grupo MAS, en el cual se constató que las aguas que vierten a los hogares tienen contaminantes.

Durante los trabajos de investigación también se puntualizó que, la infraestructura hidráulica a su cargo se encuentra en el abandono, pues varios de los predios están olvidados y con maleza, lo cual demuestra el nulo mantenimiento correctivo o preventivo de las instalaciones.

«La empresa no cuenta con certificados vigentes de calidad de agua para consumo humano, concesiones de CONAGUA sin regularizar y, no presentaron ni un solo manual general de operación, es decir, no existe un control del proceso de potabilización, distribución y uso del agua. Así mismo, y el que considerado el peor hallazgo, se constató la presencia de diversos contaminantes en el agua que suministran a los hogares, entre ellas, poliformes fecales y poliformes totales, así también se identificó la presencia de sustancias como cromo y aluminio en las aguas que supuestamente tratan y posteriormente desechan al mar. Es claro que intentaron arreglar temporalmente la calidad de sus aguas, porque también se identificó un exceso de cloro en la mayoría de su sistema de abastecimiento», declaró el legislador.