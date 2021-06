Paty Lobeira no es alcaldesa electa porque está impugnada la elección: Ricardo Exsome

Veracruz, Ver.- El candidato a la presidencia municipal de Veracruz por la coalición «Juntos Haremos Historia», Ricardo Exsome Zapata, aseguró que Patricia Lobeira Rodríguez, aún no es alcaldesa electa, pues el litigo de impugnación por la elección del pasado 6 de junio está en proceso.

Expuso que en este momento, la abanderada por la alianza «Veracruz Va», solo cuenta con un documento que avala los resultados del conteo.

«La elección no está calificada, ella no es la alcaldesa electa, ella es la candidata que recibió una constancia de mayoría, eso es exclusivamente lo que tiene. Se vuelve electa después de que se califica la elección, y la calificación de la elección es cuando no hay impugnaciones, se da por válido el resultado del conteo, cuando hay impugnaciones, se tienen que resolver las impugnaciones y entonces se califica la elección», declaró.

En ese sentido, explicó que la fecha para que los tribunales decidan su veredicto no lo conoce, pues tienen como plazo para definir, un día antes de la toma de protesta del nuevo alcalde.

Detalló que, primero se definen impugnaciones de diputados locales, ya que ellos entran toman protesta antes que los alcaldes, luego van las de presidencias municipales, mismas que llevan un orden, de las más problemáticas a las menos.

«Entonces Veracruz sería una de las primeras, pero entraría hasta que estuvieran resueltos todos los temas de las diputaciones locales», subrayó.

Finalmente, Exsome Zapata, confirmó que a partir de este martes se reincorporará a la Cámara de Diputados Federales, donde cumplirá los dos meses que le quedan como legislador.

Por Alejandro Ávila