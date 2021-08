PC de guardia permanente en Papantla, por huracán Grace

Papantla, Ver.- El supervisor escolar de telebachillerato zona 07 Papantla, Gustavo Montes Mendoza informó que antes del regreso a clases que está programado para el 23 de agosto, a los docentes de este subsistema se les otorgó un curso para determinar la manera en que se va a regresar a las aulas, cumpliendo los protocolos sanitarios por la pandemia de Coronavirus, considerando que la decisión final la tienen los padres de familia.

Puntualizó que en dicho curso se dio a conocer los tres esquemas básicos para el regreso a clases, ya sea presencial, híbrido y virtual, dichas estrategias ya se dieron a conocer a los padres de familia y cualquiera que se elija será válida, pues lo importante es proteger la salud de los maestros y los jóvenes estudiantes.

Gustavo Montes informó que que en caso que en alguna comunidad exista un alto número de contagios por Covid-19, se puede elegir cualquier la opción de manera híbrida o virtual, la idea es estar organizados ante esta pandemia por Covid-19.

Dentro de las estrategias que se elijan, si es presencial, los maestros y alumnos se van a organizar a través de diversas estrategias, como organizar a los alumnos a que se presenten a las aulas por grupos, para evitar aglomeraciones en los salones, todo va a depender de los acuerdos a los que lleguen los maestros y los padres de familia.

«En caso que los padres de familia quieran que sus hijos tomen las clases de manera presencial, el maestro puede emplear estrategias de atención, y organizar pequeños grupos una vez por semana, todas estas acciones son validas en pro de la educación» agregó Montes Mendoza.

Aquellos centros educativos que no cuentan con servicio de agua, no van a poder dar clases presenciales, pues no se cumplen con los protocolos sanitarios ante la pandemia por Covid-19, pues es necesario tener los insumos básicos, como agua, jabón, desinfectante y cloro, la encomienda es garantizar la salud de todos y si se carece de lo más elemental, el gobierno ha sido flexible para impartir las clases de manera virtual.

Por último el profesor Gustavo Montes dijo que el único centro educativo de este subsistema que regresa a clases de manera presencial es el del Cerro del Carbón fue decisión de los padres de familia pues no se tiene registro de casos de Covid-19, ya se entregaron las guías escolares a los padres de familia y los alumnos ya están listos para el regreso a clases este 23 de agosto, ya sea de manera presencial, híbrido o virtual.

