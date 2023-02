PC pedirá que empresa que remodela el estadio Luis “Pirata” Fuente cuide procedimientos

Xalapa, Ver.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez refutó la comparación con el ex gobernador Javier Duarte que recientemente le hizo el partido Movimiento Ciudadano (MC) tras darse a conocer la asignación directa de contratos millonarios a una trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz.

«Soy honesto y contra eso no van a poder, además que no ofendan, no me llevó así con Movimiento Ciudadano, ¿porque com me comparan con Javier Duarte?» cuestionó.