Pedro Sola recibe vacuna contra Covid

Ciudad de México. – A través de un video en su cuenta de Twitter, Pedro Sola dio a conocer que ya fue vacunado contra el COVID-19.

En la grabación, el conductor de Ventaneando contó a sus seguidores cómo fue su experiencia al recibir el biólogico y expresó que ésta no pudo haber sido mejor. Por lo que agradeció al gobierno de la Ciudad de México por la eficiencia del proceso.

Pedrito, como es llamado cariñosamente por sus fans, detalló que acudió a vacunarse en las instalaciones del Campo Marte, en la delegación Miguel Hidalgo. Además, confesó que se sorprendió por la velocidad y atención que recibió.

Sola también aplaudió la atención y el buen trato que recibe la gente de la tercera edad, como la opción de las sillas de ruedas para quienes tienen problemas al caminar.

«Hay docenas y docenas de personas que te están atendiendo, sobre todo porque somos personas de la tercera edad, yo puedo caminar, yo puedo hacer todo por mí mismo, pero hay mucha gente que no; le permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar, a los que llevan silla de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas para las personas que no llevan pero que no pueden caminar muy bien, es increíble la atención, todo es rápido, todo es expedito, todo es cariñoso, atento; les dieron yo creo que un curso a toda esta gente que está atendiendo para que las cosas fueran perfectas», dijo.