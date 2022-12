Pelé no responde a quimioterapia y recibe cuidados paliativos, aseguran medios

Guadalajara.– La gimnasta mexicana Alexa Moreno reveló que ha pensado dos veces en retirarse del deporte, una de ellas unos meses antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el cuarto lugar en salto de caballo.

Durante la presentación de su libro ‘Alexa Moreno. Singular y extraordinaria’, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la deportista afirmó que pensó en no continuar tras el acoso digital que sufrió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y estuvo a punto de tirar la toalla en plena pandemia tras las lesiones que sufrió en 2020.

Foto: La Voz de Michoacán

“(En 2020) no le veía futuro a lo que estaba haciendo, no estaba alcanzando ni siquiera el nivel en el que estaba compitiendo el año anterior, yo quería ir a Juegos Olímpicos a competir, no a participar, en el nivel de estar peleando por algo y en ese momento me había ido muy mal y me fui a mi casa, y a los cuatro días regresé”, contó.

Moreno, de 28 años de edad es considerada una de las gimnastas más relevantes de su país, al haber obtenido el cuarto lugar en Tokyo además de que cuenta con una medalla de plata en salto de caballo en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, en Portugal 2016 y tres séptimos lugares en los Mundiales de Tokio 2011, Naning 2014 y Glasgow 2015.

En un diálogo con el gimnasta nacionalizado español Rayderley Zapata, la deportista declaró que la persigue el miedo al fracaso pues no está dispuesta a dar un paso atrás en los logros que ha tenido.

Foto: TUDN

“Tengo miedo de no lograr lo que me estoy proponiendo desde el principio, tengo mucho miedo al fracaso pero si no me atrevo a hacerlo nunca voy a saber qué va a pasar. Tengo mucha ambición, estoy acostumbrada siempre a superarme, no me gusta dar pasos para atrás, eso es lo que no quiero que me suceda”, expresó.

Aceptó que se ha cuestionado en múltiples ocasiones si vale la pena dedicarse a un deporte tan “malagradecido” y que la ha expuesto al escarnio social.

“A veces sí pienso por qué sigo haciendo gimnasia si es un deporte bastante malagradecido, pero he aprendido mucho y he tenido grandes experiencias, las emociones que me hace sentir no las encuentro en otro lado, por eso sigo en este deporte”, afirmó.

Foto: 24 Horas

La FIL tiene lugar hasta el 4 de diciembre con un nutrido programa que incluye 620 presentaciones de libros, 3 mil actividades literarias, académicas y científicas y la asistencia de 600 autoras y autores de 45 países.

Con información de EFE