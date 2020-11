Película porno hecha en ¡EL CAÑON DEL SUMIDERO!

Una persona compartió en la plataforma Reddit el video de su caballo, a quien puso a prueba: hizo que se mirara en el espejo por primera vez. La reacción del animal captó la atención de los usuarios y la publicación se volvió viral.

«Horse discovers mirror for the first time (N. del R.: Caballo descubre el espejo por primera vez», tituló u/spoopythegay en el post. «Este es mi bebé, Georgia. Ella es muy especial… sólo está un poco confundida», aclaró en el sitio web.

Al principio de la grabación, Georgia se vio reflejada. Segundos después, se acercó de nuevo al vidrio y comenzó a olfatear, mientras quien la filma se reía.

En reiteradas oportunidades, el equino sacó la vista del espejo, emitió sonidos y luego volvió a mirarse. Al final de la secuencia, el animal se fue del establo. «No te gustó«, dijo la mujer que lo grababa.

«¿Dio la vuelta para mirar la pared de afuera?», le preguntaron a u/spoopythegay. Y el internauta contestó: «Sí, sí lo hizo. Varias veces. Ya está acostumbrada, y sólo se mira cuando le pongo o quito el cabestro, sabe que es bonita y le gusta admirarse antes de ir a dar un paseo».

«Se aleja trotando jaja. Me encanta cómo sigue revisando este universo alternativo. Lo más gracioso es que cuando lo huele, se huele a ella (obviamente), lo cual estoy seguro que es aún más confuso…», observó otro usuario.

«Sí, ‘soplarse’ las narices el uno al otro es como los caballos se saludan, así que estaba muy exaltada con el hecho de que el espejo estuviera diciendo hola«, respondió u/spoopythegay​.

Por otro lado, explicó que Georgia recibe una cantidad «justa» de regalos y mimos. Además, contó que la última vez que gastó US$7000 en la veterinaria.

Al cierre de esta nota, el post había superado 27.800 upvotes (votos) y recibido decenas de awards (trofeos) en Reddit.

Prueba del espejo

La prueba del espejo es un test que le realiza a un animal para determinar si tiene la capacidad de identificar su propio reflejo en el vidrio, si es consciente de si mismo.

Algunos animales han superado la prueba, como ejemplares del elefante asiático, ciertos primates, la orca, el delfín nariz de botella y la urraca común, entre otros.

