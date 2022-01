Películas y series que lanzará Marvel en 2022

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su interpretación como “La Chilindrina” en el éxito programa “El Chavo del 8”, se encuentra aislada tras dar positivo a Covid-19.

Este jueves a través de su cuenta oficial de Instagram, María Antonieta dio a conocer que tras obtener un resultado positivo en su prueba de Covid-19, se encuentra en casa recuperándose de la enfermedad y que hasta el momento sus síntomas no han sido graves.

“A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19, he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando cada día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, dijo en una publicación.

“La Chilindrina” recibió mensajes de apoyo por parte de sus admiradores de Brasil, Chile, Ecuador y demás países, quienes le desean una pronta recuperación.

Redacción Noreste