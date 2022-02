PEMEX aclara el caso Baker Hughes y su relación con José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO

Foto: Proceso.

Veracruz, Ver.- Únicamente el 20 por ciento de la matrícula estudiantil de la Universidad Veracruzana en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río regresó a clases presenciales, las cuales iniciaron el 2 de febrero, confirmó el vicerrector Rubén Edel Navarro.

Se detalló que esta fue una de las opciones que otorgó la máxima casa de estudios de la entidad veracruzana, por lo que un 40 por ciento toma clases de forma híbrida, y el restante 40 por ciento, continúa con sus clases en línea.

El vicerrector confirmó que, se prevé en un máximo de mes y medio, el número de estudiantes en clases presenciales incremente considerablemente.

“Las clases presenciales son en Enfermería, Administración y Artes; estamos hablando de 13 Facultades más que están en modalidades hibridas”, apuntó.

El académico destacó que, hasta el momento no se ha presentado ningún caso de Covid-19 entre los estudiantes o el personal docente; sin embargo, dijo que de presentarse la situación existen protocolos para retirarlos, y en el caso de ser estudiantes, apoyarlos para que no se atrasen en tareas o actividades.

“Así como anteriormente llegaban con un justificante medico y se les daba todo el respaldo, va a suceder exactamente lo mismo”, culminó.

