Pemex le miente a campesinos sobre rehabilitación de 4.5 kilómetros en la ruta Jiliapa

Poza Rica, Ver.– Con respecto al supuesto acto de nepotismo del que fue señalada por sus compañeros de partido y de cabildo, la Síndica Única, Lizeth Amayrani Guerra Méndez negó las acusaciones y aseveró que ni su madre, ni el presunto padrastro, ni parejas sentimentales o parientes, forman parte de la nómina del Ayuntamiento, pues afirmó que en esta administración no se tolerarán esta clase de sucesos.

En recientes días la Síndica fue acusada de tener a seis integrantes de su familia en puestos de la administración municipal actual, como es el caso de su madre la señora Tomasa Méndez Bautista, quién presuntamente ocupa un cargo dentro del Centro de Desarrollo Comunitario los Sauces, con un ingreso anual de 148 mil 848 pesos.

En este sentido Lizeth Amayrani Guerra Méndez aclaró que ella misma se sorprendió que el nombre de su madre apareciera en la nomina del Ayuntamiento con un puesto público, y por ello solicitó que este fuera removido de inmediato, ya que es mentira que su progenitora forme parte de la administración.

Foto: Isaac Carballo Paredes

«Yo no tenía conocimiento que la ciudadana Tomasa estaba en la plantilla laboral y cuando me percate de esto, pedí que la removieran (…) la ciudadana Tomasa no está en la nómina y no lo va a estar», dijo.

La Síndica también fue señalada de que su «padrastro» Rafael Zulaica Ochoa, fue nombrado como auxiliar de sindicatura, con un ingreso anual de 358 mil 294 pesos, este hecho fue negada por completo por la funcionaria ya que dejó en claro que su mamá no está casada y ese personaje nada tiene que ver con su familia.

También se le atribuye que tres de sus sobrinas tienen puestos en sindicatura y en el área de Talento Personal, POA, PMD y Transparencia, con ingresos de 261 mil 866 y 358 mil 294 pesos respectivamente, también se afirmó que Guerra Méndez puso como director de la juventud a José Roberto Cortez, a quien se le liga de manera sentimental.

Al respecto la Síndica Única negó tajantemente la situación y aseveró: «mi postura es clara, no permito este tipo de soluciones, siempre me he pregonado con congruencia y transparencia, conozco las leyes y sería incongruente que no las respetara».

Destacó que el hecho que el nombre de su madre apareciera en la nomina del Ayuntamiento, «es un golpe», pero subrayó que se tomarán cartas en el asunto, «Aquí no estamos en lo oscurito ni escondiendo absolutamente nada (…) no se puede permitir el nepotismo en esta administración», finalizó.

Por Isaac Carballo Paredes

También te puede interesar ver: Pondrán en marcha el programa de tapa baches en Poza Rica