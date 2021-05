Pepe Mancha sufre delirio de persecución (Video)

Tuxpan, Ver. – Desde muy temprana hora, el candidato sin vínculo con los partidos políticos sigue llevando sus propuestas a ciudadanos que están cambiando su apoyo con esos aspirantes que obedecen a otros intereses; Everardo Gustín al pertenecer a la vía independiente, ha retomado mayor fuerza en votantes que se ubican en colonias y comunidades de Tuxpan, afrontando planteamientos y pactando compromisos que estarán resolviéndose en la siguiente administración.

El aspirante a la alcaldía por Tuxpan ha cobijado la iniciativa de los votantes que establecen un cambio urgente para Tuxpan, preocupados por que candidatos con antecedentes turbios que ya fueron funcionarios que manejaron presupuesto, nuevamente lleguen a a la presidencia municipal.

«La gente de las comunidades y de las colonias de Tuxpan me ha mencionado que el desarrollo de esta ciudad no es equiparable a los años actuales, hoy vemos a la ciudad con muchos desamparados y uno de ellos son la gente más vulnerable, en donde falta el empleo, no llega la salud y en espera de un mejor entorno cuando hablamos de inseguridad; estoy consiente de que ser presidente llevará un alto compromiso y responsabilidad para hacer de mejor forma las cosas que en Tuxpan no se han hecho hasta el momento» ratificó el abanderado de las causas auténticas y que se perfila a ser alcalde en Tuxpan.