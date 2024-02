Pepe Yunes cierra precampaña regional en Xalapa

Xalapa, Ver.- Tras el pago de 10 mil de los 12 mil millones de pesos de la deuda heredada a la Secretaría de Salud con el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y proveedores, el Gobierno de Veracruz tiene un sistema viable que se consolidará a partir de la incorporación al IMSS-Bienestar.

Durante la entrega del Premio de Antigüedad 2023 a trabajadores que cumplen 45, 50 y 55 años en la dependencia estatal, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la titular, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, reconocieron a la fuerza productiva del sector, “celebrando su contribución invaluable a la población”.

A los presentes, el mandatario expuso la labor realizada en el sexenio para que el personal goce de mejores condiciones y herramientas de atención mediante el Plan de Rescate de la Infraestructura de Salud, con una inversión de 2 mil 267 mdp que ha permitido intervenir 551 centros, 54 hospitales y 22 unidades de apoyo, además de 800 millones en equipamiento.

Para este año, la meta es terminar y dejar operando los hospitales comunitarios de Nautla y Naranjos, así como el Psiquiátrico de Orizaba; todo ello a pesar del rezago, las deudas heredades y la emergencia sanitaria que requirió la distribución de 3 mil millones de pesos.

No obstante, “el reconocimiento no queda en una medalla sino en dar el paso más trascendental con el paso al IMSS Bienestar, que en próximas semanas entregará más de 3 mil 500 bases en una primea etapa”; en este mismo convenio, la Federación coadyuvará a la renovación de las unidades no intervenidas, entre éstas el Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos.

En la ceremonia recibieron medalla y premio, por su trayectoria de 45 años, Luisa García y Rodríguez, Isabel Ruano Díaz, Catalina del Carmen Sánchez Viveros, Alfonsina Tejeda García y María del Rocío Villanueva Anzures; 50 años, José Leoncio Cerón Herrera y María Cristina Espinoza Morales, además de José Carlos Rodríguez Valle, con 55.

