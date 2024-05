Pepe Yunes, Xóchitl Gálvez y magisterio, en alianza para recuperar Veracruz

•Afianzan compromiso para llevar adelante a las nuevas generaciones con educación que honre la grandeza de las y los veracruzanos de verdad.

Boca del Río.-Una exhaustiva revisión al Seguro Institucional, al Seguro Magisterial y a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), atención y acompañamiento en lo relativo a pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y todos los temas prioritarios y urgentes, ofreció Pepe Yunes ante miles de docentes de todo el estado, al lado de la candidata a presidenta de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, en una magna concentración en el bulevar de Boca del Río.“¡Presidenta, presidenta…!”, “¡Gobernador, gobernador!”, coreaban a una sola voz, entre banderas blanco, rojo, amarillo y azul que ondeaban con energía, millares de maestras y maestros veracruzanos, defraudados, olvidados y despreciados por un gobierno indolente y abusivo, pero que ya saben y reconocen quién les miente y quién les habla con la verdad.

En presencia de los dirigentes nacionales y representantes del PRI, PAN y PRD, candidatas y candidatos a senadurías y a diputaciones federales y locales, líderes e integrantes de distintas organizaciones gremiales del estado, el candidato a gobernador por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz se comprometió a lograr que todos los trabajadores del Estado tengan seguridad social, vivienda y atención médica.En este encuentro, Pepe Yunes expresó todo su reconocimiento a quienes viven con entrega su vocación al magisterio. “Quienes hemos hecho carrera política a pie, a ras de tierra, sabemos lo que significa cada maestra y maestro en cada comunidad, en cada colonia. Sabemos lo que dejan en las aulas de la mano de nuestros niños y de nuestros jóvenes: sabiduría e instrumentos de vida.“Quienes hemos estado en las zonas indígenas serranas, en las colonias populares, sabemos que la tarea del maestro trasciende la de por sí inigualable labor, porque se convierten en la conciencia de esa comunidad, en quienes organizan la gestión de esa comunidad. Ése es el magisterio veracruzano que ha levantado a Veracruz”.

El candidato profundizó y amplió el llamado a votar por las candidatas y candidatos de esta coalición y ganar esta elección “para que a partir del 1 de diciembre en Veracruz los temas del magisterio sean los prioritarios del próximo gobierno. Organicémonos, reflexionemos, tengamos en claro lo que está en juego, nuestro sistema educativo y el desarrollo del estado, nuestras libertades y nuestras instituciones democráticas”.Pepe Yunes advirtió que no habrá crecimiento sin desarrollo y sin educación. Destacó que, después de los niños, niñas y jóvenes, lo más importante son las maestras y los maestros “que todos los días ponen ejemplo de cómo con tesón y sacrificio se hace Patria. La Patria empieza en nuestras aulas y esas aulas serán prioridad del próximos gobierno”.En su intervención, la candidata a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, adelantó que “en mi gobierno yo no voy a querer sindicatos a modo, yo voy a querer sindicatos que defiendan a la educación, que defiendan la calidad y defiendan a los maestros”. Y anunció una gran alianza con Pepe Yunes y con todos estos maestros “que lo único que buscan es que mejore la educación de sus hijos”.En presencia de padres y madres de familia, lamentó que México haya perdido diez años en matemáticas, gracias a un gobierno que ha apostado por la ideología en lugar de la tecnología. Por lo que ofreció revisar ese modelo educativo.Se unió a la iniciativa de Pepe Yunes de revisar también todos los temas prioritarios y propuso que ningún maestro gane menos de 20 mil pesos. Además, “el Usicamm se va. Vamos a construir un sistema transparente, ético, con ustedes, con las bases, con los maestros, no solo con los sindicatos, para que haya transparencia en cómo se asciende, cómo el mérito los lleva a tener mejores salarios, no como hoy”. Ofreció certidumbre laboral apostando por la profesionalización, la masificación de las plazas, ampliar los créditos hipotecarios que otorga el Issste. Y se comprometió: “Nosotros no vamos a tener obras faraónicas como esa de Dos Bocas. Nuestras obras faraónicas van a ser las escuelas, que haya baños, que los salones estén bien equipados, que haya tecnología, que haya computadoras y materiales didácticos. Xóchitl Gálvez concluyó asegurando: “No tengan duda, Pepe Yunes va a ser gobernador. Pepe Yunes y yo vamos a trabajar por la educación. ¡Maestros, no están solos! ¡Vamos a ganar!”.

Seguridad, revisión al Usicamm y no al adoctrinamiento, piden maestros

A su vez, en voz de la maestra Yeyetzi Arroyo, las y los docentes del estado pidieron seguridad, revisión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y no al adoctrinamiento en las escuelas, sino recursos para su adecuado funcionamiento.Urgió a recuperar el estado y el país. “Necesitamos un gobierno que dignifique la labor docente, que regrese a las aulas el valor que tienen como espacios donde los alumnos se forman como futuros ciudadanos. No más sueldos incompletos, trámites condicionados, no más procesos de Usicamm manipulados y en lo oscuro. Basta de regateos”.“Hoy más que nunca necesitamos un Gobierno de Verdad. Xóchitl, Pepe, ¡los maestros estamos con ustedes y vamos a ganar!”, finalizó la maestra Arroyo.

Redacción Noreste