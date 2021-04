Per Mexicum – #YoAmoAMéxico, Lógica y Matemáticas

Por Per Mexicum

Retomo la anécdota de @donvix para contar una propia.



En los tres años de secundaria tuve el mismo profesor de Matemáticas era duro y endurecido.

Las cosas para él estaban bien o estaban pésimas.



No había punto medio.





Tuve en la prepa un maestro que me pareció muy ingrato prácticamente todo el semestre; se llamaba Ernesto, e impartía la clase de "Lógica".



Los dos primeros años fue un alumno «promedio» cumplía y punto, en tercero había un problema en el libro de texto que sólo un alumno pudo resolver, ese alumno en efecto: fui yo.

El profesor hasta entonces, en el año final de la secundaria, me comenzó a ver con otros ojos y me tomó más en serio.



Resolver ese problema me enseñó que se pueden ver las cosas de otra manera #SiHayDeOtra.

También depende mucho del observador y del punto de observación ambos son importantes.



La lógica nos enseña a sacar conclusiones, con poca información, a ir de lo general a lo particular y viceversa.



Nos enseña que si pasa esto entonces también pasa esto otro.



o

Que esto pasa sí y sólo sí pasa esta otra cosa.



Detrás de las Matemáticas está la Lógica y ambas nos sirven para todo. Son onmipresentes, sin que en muchas ocasiones nos demos cuenta.



Los números y lo que dicen suelen ser en ocasiones una materia un poco más obscura.

La lógica básica nos dice que los resultados de Pemex y CFE están pésimos, en el caso de PEMEX ya no hay vuelta atrás, los números y conclusiones que sacó @macariomx apuntan que el daño ya es irreversible, sólo que muchos no lo terminan de entender.

Por eso vemos a la chairiza güinda creer que existirá una soberanía energética, cuando la realidad es que es cuestión de tiempo para que PEMEX o lo que quede de ella, implote financieramente.



Aquí es justo donde entra la parte de #YoAmoAMexico.

Todos nosotros amamos a nuestro país, es nuestra casa aquí vivimos, si tienes hijos o nietos es muy probable que aquí vivan por muchos años.



Aquí tenemos nuestra casa, nuestros seres queridos, incluso nuestras mascotas.

La lógica nos diría que dado el estado del país no sería necesario decirle a la gente que es vital que vaya a votar, porque si no va a votar cancela su voz y su voto en las decisiones del país, que en casi tres años han sido erráticas y como decía mi profesor: pésimas.

Pero también la lógica nos dice que es vital ir a votar por #AmorAMexico.

#YoAmoAMexico y por lo mismo entiendo que es de vital importancia ir a votar el 6 de junio, hablar con nuestros familiares y amigos de la importancia de votar y lo importante que es que vayan a hacerlo, porque las cosas simplemente no están bien y se puede poner aún…

…peor.

Si no lo cree usted así vea a Venezuela, que era el país más rico de América Latina al día de hoy además de la diáspora de venezolanos a nivel mundial, los que se quedaron tienen que buscar comida en la basura para ellos y su familia pues en Venezuela al día de hoy no hay…

…dinero que valga, menos si no eres de los esbirros de Maduro.



¿Quiere usted eso para los suyos?

Entonces el 6 de junio vaya a votar.



No se trata de convencer a nadie, se trata de que vean las cosas como son con su propia mirada, que es única de cada uno de nosotros.

Porque aunque todos vemos lo mismo, todos lo vemos desde nuestras propias circunstancias y perspectivas. Lo mismo si estás en Mérida, CDMX, Guadalajara, Monterrey o Tijuana. También si estás en California, Nuevo México, Texas o Nueva York.

No importa desde donde leas esto, lo importante es que entiendas que sólo hay un México y parar la devastación comienza con tu voto en contra de las absurdas, corruptas y viles «políticas» de López.



#YoAmoAMexico ¿y tú? ¿y usted?

Si contestó: SÍ, vaya a votar el 6 de junio.

Esta es opinión personal del columnista