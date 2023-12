Peregrinación en honor a la Virgen María de Guadalupe

El alcalde José Manuel Pozos Castro e integrantes del cabildo dieron el banderazo de inicio

Tuxpan.- El presidente municipal José Manuel Pozos Castro, dio el banderazo de inicio de la construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Adolfo López Mateos, entre calle Guásima y Calle Nogal, colonia Ampliación Rodríguez Cano.En este tramo de 360 metros lineales en ambos carriles, se invertirán 8 millones 489 mil 581 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal.

Las regidoras y regidores Maryanela Monroy Flores, Anahí Aguilar López, Juan Gómez García, Lucero Reséndis Ambrocio, y Axel Bernal Herrera; el director de Obras Públicas, Pedro de Jesús Espinoza Pérez, y el director de Desarrollo Social, Jesús Carballo Serrano, acompañaron al alcalde en el banderazo.

También estuvieron presentes Laura Fabiola Mar Vega, presidenta del Comité de Contraloría Social; Francisco Hernández Espinoza, consejero del Consejo de Desarrollo Municipal; Flor Carolina Alvarado del Ángel, agente municipal de La Ceiba; Ricardo Arango Cuervo, presidente del Comité de la calle Palomas.El alcalde recordó que en un recorrido de obras que realizó hace unos días por la zona, encontró un grupo de ciudadanos que estaban tapando baches para hacer más transitable esta avenida: “Que lamentable que una obra que se hizo hace poco tiempo no esté en óptimas condiciones debido a que se realizó con una pésima calidad. No podemos seguir sufriendo las consecuencias de obras que se hicieron mal”.Pozos Castro señaló que cuando se manejan los recursos con honestidad, y se ponen al servicio del pueblo, se logran mejores resultados: “Como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de escuchar y dar respuesta a lo que el pueblo manda. Nos pidieron arreglar esta importante avenida, y hoy me da mucho gusto que estamos dando el banderazo de inicio. Eso es lo que nos hace diferentes”.Pidió a los responsables de supervisar la obra, estar atentos para que corroboren que se haga con excelente calidad, ya que esta construcción es de suma importancia para la circulación tanto de vehículos de carga pesada como para ciudadanos que merecen tener caminos en mejores condiciones. “Estoy seguro de que en poco tiempo estaremos orgullosos de tener las vías de comunicación que Tuxpan merece”, concluyó. La presidenta del Comité de Contraloría Social, Laura Fabiola Mar Vega, dio las gracias a las autoridades del gobierno de Tuxpan: “Este tramo está demasiado dañado porque fue hecho por gobiernos pasados que hacían las cosas al aventón. Confiamos en ustedes y en que esta construcción se haga bien. Muchas gracias por voltear a ver a quienes más lo necesitan y también muchas gracias por las lámparas que ahora iluminan esta avenida; se nota la transformación”.

Redacción Noreste