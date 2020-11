Personal de la SEDARPA acudió hoy por última ocasión por seguro catastrófico

Poza Rica Ver. – Con el objetivo de llevar a cabo medidas de control para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikingunya, la Jurisdicción Sanitaria Número III, capacitó a los alumnos del Instituto Tecnológico de Superior de Poza Rica, sobre el manejo de ovitrampas.

Con toda las medidas sanitarias necesarias, durante la capacitación, se abordaron temas sobre el lavado adecuado de la ovitrampa, conteo de huevecillos, rotulación del pabellón, la colocación y orientación sobre el cuidado de la ovitrampa, así como las inconsistencias y las responsabilidades que se deben cumplir para llevar a cabo con pertinencia esta actividad.

Cabe destacar que el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, con el objetivo de contribuir en la salud de la sociedad, realizó también la donación de 200 ovitrampas, las cuales serán distribuidas por el sector salud en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en la colonia Morelos.



El curso de capacitación que recibieron los jóvenes fue, impartido por el personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 del Gobierno de la ciudad de Poza Rica, a cargo del Ing. Abdiel González Aguilar y el C. Luis Salvador Pérez Pérez y en presencia de la Dra. Elena Guadalupe Hernández Reyes, Subjefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Poza Rica.

