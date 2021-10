Personas de 18 a 39 años, de rezago y de otros municipios acuden a Coatepec por vacuna AstraZeneca

Papantla, Ver.– Vecinos de la ampliación José Joaquín Fernández de Lizardi, denuncian que el director del preescolar Carita Sonriente, pretende desalojarlos de un área que está habitada por once familias, las cuales cuentan con su constancia de posesión expedida por el Ayuntamiento.

Foto: Noreste

Los afectados señalan que el director del preescolar Carita Sonriente, Sergio García García y el maestro Cipriano Jiménez Atzin, se han unido para amenazar e intimidar a las familias antes mencionadas, señalando que tienen influencias para sacarlos de dicho lugar y a toda costa los va a desalojar porque dicho terreno en disputa le pertenece a la institución educativa.

Refieren que el profesor Cipriano Jiménez Atzin, los amenazó diciendo que hay una demanda contra los habitan en dicho terreno, llegó personal de la Fiscalía para hacer las diligencias correspondientes, pero no se acreditó, de manera prepotentes llegó para querer medir, pero no hay un documento oficial que lo avale.

Foto: Noreste

«Las once familias en cuestión habitamos desde inicio del año 2017 y desde que nos dieron la constancia de posesión, el profesor Cipriano nos ha amenazado y nos dice que nos va a desalojar a como dé lugar», agregó uno de los afectados.

Informaron que están cansados de las amenazas del profesor Cipriano Jiménez, en los tiempos del ex alcalde Marcos Romero, se les entregó la constancia de posesión y ahora de buenas a primeras los quieren sacar, por lo que no van a permitir que cometan atropellos contra las once familias.

Foto: Noreste

Mencionaron que este asunto se está tornando político, pues el director y el maestro del preescolar Carita Sonriente se siente protegido por el profesor Salomón García Malpica, quien los está asesorando para que cometan libremente este tipo de abusos en contra de las familias de escasos recursos que habitan en la ampliación Lizardi.

Por Delhy Galicia

