Personas sordas pugnan por la Lengua de Señas Mexicana

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública remediará la carretera Xalapa-Coatepec para evitar que sigan registrándose múltiples accidentes principalmente cuando llueve, dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Este lunes dijo que el primer “remedio” que se hizo a esta vía de comunicación no funcionó y que se intentará otro, trabajo que coordinará el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos:

“Le pedí al secretario de Gobierno y que con SIOP se coordinaran para ver qué solución mejor que las que se han intentado, tenga un efecto considerable para que no sucedan tantos accidentes en ese tramo”.

Por su parte, Cisneros Burgos precisó que se arreglará con asfalto y que la obra está por iniciar en próximos días.

Foto: Héctor Juanz

El gobernador García Jiménez lamentó que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes se le hayan aplicado químicos a los materiales con los que actualmente está la cobertura de dicha carretera para acelerar la obra, lo que hace que los vehículos se deslicen fácilmente:

“El peralte no era exactamente el indicado, pero el peor detalle que ha causado los problemas es que lo dejaron liso…probablemente por querer acabar la obra muy rápido, no se dieron el tiempo y le aplicaron químicos que eso provocan y que el rayado era de un costo mayor y quizá no quisieron hacerlo”.

García Jiménez dijo que se analizar el costo de la obra y que también “hay gente interesada en apoyar”. “Vamos a remediar lo que dejó la administración pasada”.

Insistió en que aún con la intervención de la carretera se debe circular a baja velocidad, pues no será garantía de que no ocurran accidentes si no se respeta el límite de velocidad.

Por Héctor Juanz