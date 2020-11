Pese a las restricciones, abuelito le lleva serenata a su esposa hospitalizada

Puerto Rico.- Debido a la pandemia por coronavirus, covid-19, las clases en línea continúan para evitar contagios. Con ayuda de plataformas digitales, profesores y alumnos han tratado de dar lo mejor de sí para aprender. Sin embargo, varias ocasiones hemos visto problemáticas que también se presentan ya sea por parte de profesores –que violentan a alumnos– o de alumnos que dejan colgados a sus maestros sin poner la mínima atención a sus clases. Tal es el caso de una maestra que realizó una transmisión en vivo y rompió en llanto porque tiene alumnos a los que “no les interesa aprender”. Aquí te contamos lo que expresó esta profesora visiblemente desesperada ante la falta de compromiso.

En una transmisión en vivo en Facebook, la profesora Frances Sánchez de Puerto Rico expresó su sentir, ante la falta de empatía de sus alumnos.

«A esta generación no les interesa aprender, punto», expresó –el pasado 10 de Noviembre– la profesora en medio del llanto.

Según contó, se siente decepcionada que a los alumnos no les interese aprender y que el sistema educativo les pidan que los pasen. Incluso, añadió que ella ha puesto todo de su parte para que sus alumnos aprendan, se entretengan, aunque no puede hacer mucho si no hay disposición y compromiso de la otra parte.

«Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase», externó la profesora de teatro del Departamento de Educación de Puerto Rico.

La profesora reveló que las clases en línea han destapado una grave problemática social:

«Ya yo estoy harta. Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer. Esto va más allá de la educación a distancia. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. A esta generación no les interesa aprender, punto», externó.

Asimismo, detalló que uno de sus más grandes temores es convertirse en una profesora que no le preocupan sus estudiantes:

«Yo temo por convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante, que es aquel maestro que, si lo haces bien y si no, también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que les da lo mismo si lo hacen o no», concluyó.

La publicación de la profesora se volvió viral en redes sociales, en donde recibió múltiples comentarios:

“Maestra estamos con usted”; “Ojalá existieran muchos profesores comprometidos como usted”; “Es lamentable”; “Maestra la entiendo, no se frustre, hay todavía esperanza. Todavía hay jóvenes y niños que sí desean aprender”; “Gracias por preocuparte por el futuro de este país”, le escribieron a la profesora.

Con información de Milenio