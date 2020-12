Pese a restricciones, xalapeños no dejaron de hacer procesiones guadalupanas

-Acto desesperado al ver que el dinero ahora es para el pueblo y no para su vida de opulencia y privilegios.

El bloque opositor del PRI, PAN y PRD están desesperados por estar abajo en las encuestas, buscan seguir fomentando la corrupción con su alianza, se presenta como una novedad sin serlo, porque en la práctica representa la formalización de una complicidad añeja para saquear a México, son cómplices “vende patrias” y enemigos del pueblo, señaló el diputado local Rubén Ríos Uribe.

“Todos los privilegios de los partidos opositores terminaron, se seguirán haciendo más obras, proyectos y entrega directa de programas sociales, sin intermediarios que se enriquecían, para que el país siga transformándose y no caiga en manos de la corrupción PRI-PAN-PRD que es precisamente lo que busca esa alianza”, sentenció.

Ven a México como un negocio que se les está yendo de las manos y que desesperadamente buscan retener a toda costa, a costa del mínimo pudor, a costa de rendir explicaciones de 30 años de latrocino, añadió.

No estamos en presencia de una estrategia nueva, la única diferencia es que ahora ya no la esconden; ya no se reúnen en lo oscuro, sino bajo los reflectores y frente a la prensa; caminan de la mano en público a la usanza de las parejas bien avenidas, consideró.

Desde la época de Carlos Salinas, el PAN ha sido comparsa del PRI; opositores en la formalidad, cómplices en la realidad; contrarios en el discurso, fraternos en la corrupción; enfrentados en las campañas, hermanados en los negocios sucios, recordó.

¿A quién en su sano juicio le quedaba un resquicio de duda de que el PRI y el PAN tienen más de 30 años de ser lo mismo?, bueno, pues si alguien abrigaba alguna duda ya no puede tenerla, porque ellos mismos se han revelado comiendo en el mismo plato, tapados con la misma cobija y sin cara para presentarse ante la ciudadanía como los salvadores de México que dicen ser, concluyó el representante del distrito de Córdoba, Amatlán y Yanga.