Pese a semáforo rojo, CANACO exhorta a empresarios a no cerrar

Xalapa, Ver.- Luego de que no se presentara este martes a los juzgados del Penal de Pacho Viejo, Miguel Ángel Yunes Márquez volverá a ser citado por el juez de control igual que otros funcionarios y exfuncionarios municipales de Veracruz, así como dos jefes de manzana, advirtió el abogado Jorge Reyes Peralta.

Foto: Abogado Jorge Reyes Peralta.



Esta tarde, el ex candidato a la presidencia municipal de Veracruz, Miguel ángel Yunes Márquez, la Secretaria del Ayuntamiento de ese puerto, María Rebeca González Silva, el ex director de Gobernación, Jean Franco Melchor Robinson, Julio Alberto Torres Martínez, Director de Gobernación en funciones así como los jefes de manzana, María Teresa de Jesús Madrid y Federico Barrientos Ortiz debieron presentarse para celebrar una audiencia por el proceso penal que derivó de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y títulos de la fe pública.



Dicha denuncia la interpuso el pasado 14 de mayo la candidata a regidora por MORENA, Virginia Roldán Ramírez a través de su abogado, Jorge Reyes Peralta, quien este día esperó sin éxito la llegada de los señalados.



Aseguró que el fin no es encarcelar a Yunes Márquez, pues no han solicitado ni solicitarán la prisión preventiva: “El juez los citó en libertad, como es su derecho , porque son delitos que no son graves” “No vamos a solicitar la prisión preventiva justificada, aunque hay elementos para hacerlo. Queremos que lleve en libertad su proceso. Únicamente queremos el esclarecimiento de la verdad. No hay cacería, no tenemos interés en causarle mal a nadie. Únicamente hago mi trabajo profesional y desde luego, el que infringe la ley, tiene que ser reprochado, trátese de quien sea”, comentó el abogado Jorge Reyes Peralta.

Por: Héctor Juanz