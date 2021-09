Pico de Orizaba ya no pertenece al Estado de Veracruz

Ciudad de México.- Funcionarios del Gobierno Federal informaron que un juez de control, ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, así como de nueve personas más, quienes presuntamente son responsables de un desvío de más de 3 mil millones de pesos, delito que guarda relación con Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.

Los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputará son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los mismos por los cual se busca detener al citado matrimonio, éste último al que también se busca por peculado.

Foto: Gobierno de México. La FGR les imputará delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Trascendió que los ex servidores públicos supuestamente implicados son: Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, y Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico.

Señalaron que también se ordenó la aprehensión de Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, así como de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.

Redacción Noreste

