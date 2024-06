Pide COMETUR realizar operativos para evitar «camarena» en Carnaval

Veracruz, Ver.- El Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), que preside Sergio Lois Heredia, solicitó a las instancias gubernamentales que realicen durante las fechas Carnaval, operativos para evitar el famoso «camarena».

El empresario hotelero mencionó que existen dos fechas en el año donde se agudiza este fenómeno, durante la Semana Santa, y en las vacaciones de verano.

«Este año en Semana Santa desafortunadamente sí pudimos ver muchos turistas que hicieron esto, se podían ver las tiendas de campaña tanto en playas como en bulevar, en años pasados ya habíamos dejado de ver esto porque habían existido operativos que sirven de dos formas. Una para poder darle economía y que aprovechen estas fechas importantes los hoteles y, sobre todo, lo que son los hoteles pequeños y que se encuentra más alejados de la zona turística, y por la misma seguridad de las propias personas, la realidad es que la calle no está hecha, no cuenta con los servicios necesarios para que las personas pernócten de una manera cien por ciento segura, está hecha para que las personas la utilicen públicamente, pero no para pernoctar», subrayó.