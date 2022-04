Pide drenaje la colonia Colosio en Coatzintla

Coatzintla, Ver.- Pobladores de la colonia Colosio solicitan que se concluyan los trabajos de introducción de la red de drenaje en su sector para seguir avanzando en la urbanización y posteriormente continuar con la pavimentación de sus calles.

Una comisión de vecinos indicó que son unas 90 familias las que solicitan el servicio desde hace más de dos años.

Foto: Luis Córdoba

La colonia Luis Donaldo Colosio fue fundada por Benjamín Reyes Hidalgo en el año 1996 en un predio de 20 hectáreas que perteneció a Francisco Álvarez Patiño “El Diablo”. Son unos 630 lotes, todos vendidos, pero únicamente hay unas 170 casas construidas y apenas 90 están habitadas.

Esta dispersión es un serio obstáculo, pues la normatividad de los recursos del ramo 033 estipula que se deben aplicar en zonas donde el beneficio sea para un mayor número de gentes.

Sin embargo, aunque se cuenta con proyecto ejecutivo, este debe incluir, por ley, una planta tratadora de aguas residuales. En la pasada administración se pretendió utilizar para este fin la Planta Tratadora del fraccionamiento Las Palmas, pero los residentes de este sector se opusieron y los trabajos se suspendieron hasta la fecha.

Foto: Luis Córdoba

En Las Palmas alegan que no les pidieron anuencia y no la otorgan porque su instalación no es suficiente para tratar adicionalmente las aguas negras de 630 lotes más.

Por Luis Córdoba