Pide Morena que partidos cuiden postulen candidatos “intachables” para evitar violencia en elecciones

Xalapa, Ver.– Más que firmar un pacto de civilidad, los partidos políticos deben evaluar los perfiles de quien postulen como candidatos, consideró el delegado en Veracruz del Comité Ejecutivo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en funciones de presidente, Esteban Ramírez Zepeta:

“No solamente hay que firmar un pacto, si no que debemos nosotros que apoyar en ese sentido. Tendríamos que ir revisando que los aspirantes de cualquier partido político sean personas intachables, que no tengan pasados oscuros o relaciones no muy buenas. Tenemos que preguntarles a los partidos políticos de dónde vienen las postulaciones que van a ser”.