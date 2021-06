Pide Tatiana ley para regular letra de canciones de reguetón

México. – A Michelle Salas le pareció irrespetuosa la forma en la que fue representada en la serie de Luis Miguel.

Michelle Salas se había limitado a señalar que lo que se abordó de su vida en la serie del “Sol” no era nada parecido a la realidad pero en esta ocasión, rechazó en un comunicado la manera en la que trataron su nombre y su imagen, declaraciones que contaron con el apoyo incondicional de su mamá, Stephanie Salas.

La modelo indicó que decidió romper el silencio y se atrevió a dar su opinión, a corazón abierto, sobre la forma en la que ella y su familia fueron expuestas de manera negativa.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficciones de esta”.