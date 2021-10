Piden a Mariana Rodríguez que expulse a Karla Panini del estado

Ciudad de México.- Con la ayuda de su novio Gerardo González, la youtuber busca dar a conocer las reflexiones de mujeres presas en Santa Martha Acatitla, la influencer tomó esta iniciativa después de preguntarse “¿Hay algo peor que cárcel?” y escuchar las historias de otras mujeres privadas de su libertad.

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop continúa recluida en el penal y a pesar de ello, ha conseguido mantenerse activa debido a que sus seres queridos le ayudan a publicar desde afuera. Fue así que la influencer compartió un nuevo mensaje para sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, anunció que dará voz a mujeres que se encuentran recluidas en Santa Martha Acatitla y publicar sus reflexiones a través de redes sociales.

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido (…) y luego pasó esto (…) Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginary que no me gustaría vivir”, señaló YosStop.