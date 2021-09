Piden apoyo para atención médica en el IMSS a Toño Reyna

Veracruz, Ver. – Familiares de Juan Antonio Reyna Velasco, de 25 años, hicieron un llamado a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como autoridades locales y estatales para que le brinden atención médica de manera inmediata en la clínica número 14 del IMSS. Hace unos meses fue detectado con cáncer.

El padre del joven, egresado de la Facultad de Comunicación de la UV, Juan Reyna, señaló que su hijo requiere de quimioterapias de manera inmediata, debido a las severas afectaciones como la pérdida de vista que ha ocasionado el tumor.

Explicó que en junio de este año su hijo fue detectado con un tumor en el estómago en la clínica 71 del IMSS, desde inició su peregrinar, pues señaló debido a la falta de capacidad y rapidez del IMSS decidieron realizar todos esos estudios de manera particular.

En esos meses de biopsias y otra clase de estudios su familia lo llevó con diversos oncólogos y hematólogos, todos coincidieron en el diagnostico: un cáncer que debe ser atendido con inmediatez, es decir le deben aplicar las quimioterapias de manera urgente.

La familia al no contar con recursos suficientes para pagar el tratamiento oncológico de manera particular decidieron regresar a la clínica 14, ubicada en la avenida Cuahutemoc de la ciudad de Veracruz, con todos los resultados que traían de los médicos anteriores esperaban ser atendidos con prontitud, sin embargo, personal del IMSS les indicaron que debían realizarse de nuevo todos los estudios , esto por los protocolos que cuenta el Seguro Social.

Ante esto, los padres de familia pidieron a las autoridades del IMSS no tardar en la realización de estos estudios, ya que la ultima vez optaron por pedir su alta voluntaria debido a que los estudios eran tardíos por la falta de recursos o instrumentos del propio hospital.

“Oye, nos dicen que hay que hacerle todo de nuevo, que no nos valen estos estudios que traemos, okey, que se los hagan, pero cuanto van a tardar, ¿otro mes? No se cale, mi hijo puede perder la vida en cualquier momento, todo porque ellos demoran semanas hasta para hacerle un estudio básico, eso no se vale, que nos hagan valer estos estudios o que si se los harán que se los hagan rápido. La salud de mi hijo empeora cada vez más”, añadieron.