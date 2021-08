Piden ayuda para localizar a mujer taxista de Xalapa

Xalapa, Ver.- Familiares y amigos de Nayeli Romero Díaz, desaparecida el pasado 30 de julio en esta capital, pidieron la intervención de las autoridades estatales para dar con su paradero.

Este miércoles se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo, en Xalapa, donde precisaron que el vehículo donde fue visto por última vez el pasado viernes en esta ciudad ya fue localizado, sin conocer detalles de su ubicación, por lo que urgen que se aceleren las investigaciones.

Nayeli Romero Díaz

«Son cinco días, ya apareció el vehículo, pero no nos han dado avance de la investigación. Yo sé que hay mucho trabajo que tiene la Procuraduría, pero sí le pedimos su atención. Ahorita es una desaparición, no estamos en localización de un cadáver ni nada, esperemos no llegar a ese caso. Queremos la localización de ella. Nuestra esperanza es que esté viva, por eso pedimos pronta investigación».

Nayeli, de 31 años, fue vista con un sujeto, presuntamente su ex pareja, quien ya es investigado.

Por Héctor Juanz