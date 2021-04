Piden destitución de directora de área privada de HAEV por acoso laboral

Veracruz, Ver.- La mañana de este martes, personal del área privada del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) se manifestó a las afueras del recinto, solicitando la renuncia de la administradora, Claudia Isabel Aguilar Arauz, por presunto acoso laboral y nepotismo.

Una de los problemas más graves, señalan, es que no cumple con el perfil para desempeñar el puesto, pues su último grado de estudios es bachillerato y el área requiere conocimiento total de administración médica.

En ese sentido, Elizabeth Melquiades, líder sindical de la sección 40 del Sindicato Nacional de Salud, expuso que existe desde hace meses el acoso laboral en contra de los empleados del sector Salud, a quienes reprime por temas irrelevantes como, ir al baño o caminar al cajero automático que se encuentra dentro del mismo hospital.

Foto: Alejandro Ávila

«Ya no queremos que esta señora esté al frente como administradora, si ustedes puende ver, aquí está su documentación y solo tiene bachillerato, no puede ser que un persona que no reúna el perfil administre el hospital, lo otro es el acoso a los trabajadores», apuntaron en entrevista.

Otra situación que consideran grave, es que la admnistradora ha despedido a personal capacitado, para de esta manera contratar amigos y familiares, los cuales, evidentemente no tienen el perfil o no cumplen con la labor correcta.

Por si fuera poco, acusan que asignó a su pareja sentimental como encargado de autorizar las compras de insumos para el hospital, lo que es un claro nepotismo.

«No es posible que tengamos una situación así, metió a toda su familia a trabajar y quitó contratos a empleados que tienen familia y lo necesitan, hasta a su pareja lo tiene en una área donde decide las compras que se realizan», subrayaron.

Foto: Alejandro Ávila

Si bien la denuncia ya fue hecha ante las autoridades pertinentes, Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno, ella asegura que tiene un “padrino” que no permitirá que sea destituida del cargo.

«Ella se ostenta en que su padrino Eleazar Guerrero no la va quitar nunca, pero si él no lo va quitar la vamos a quitar nosotros (…), sabemos que Eleazar Guerrero no va permitir que sigan usando su nombre así y que el gobernador tampoco quiere a ese tipo de personas en su gobierno», asestaron.

Por Alejandro Ávila