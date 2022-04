Piden que Coatepec emita Reglamento de Protección Animal y habilite albergue para perros y gatos

Xalapa, Ver.- Coatepec no tiene un reglamento o ley que regule el cuidado de las mascotas y sancione el maltrato de perros y gatos ni un albergue que proteja a perros y gatos en situación de calle.

La organización Coatepecanes advirtió que hay una sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, principalmente en colonias como Lázaro Cárdenas, 500 Pueblos y comunidades como Mahuixtlán y Pacho Viejo. Ante tal situación lamentaron que la actual administración no actúe al respecto:

“En Coatepec no hay un reglamento de Salud Animal, Coatepec actualmente es un pueblo sin Ley. Pueden ahí golpear a un animal, abandonarlo, tirar los gatitos a la calle y a la basura y no hay ninguna consecuencia actualmente para con ellos. Las autoridades correspondientes no han puesto el dedo en el renglón. Nosotros tratamos de sopesar un poquito esta realidad y hacer un poco de rescate que consiste en atender perritos y gatitos en situación de calle, vulnerable y llevarlos al médico para desparasitarlos, esterilizarlos y resguardarlos hasta que les encontremos un hogar”.