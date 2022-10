Piden que regrese operativo mochila en Xalapa

Veracruz, Ver.– Tras acusar a los partidos políticos de oposición de politizar la justicia, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos consideró innecesario abrir una investigación contra el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado.

De igual forma, al preguntarle si habrá una limpia y depuración de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que la depuración es constante y no por la renuncia de un funcionario.

«Los partidos políticos politizan todo y la justicia no se puede politizar y tiene que aplicarse para todos cuando haya responsabilidad y en este caso no veo responsabilidad (…) Nosotros no podemos politizarla, somos gobierno y trabajamos para todos los veracruzanos”.