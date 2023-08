Piden que se haga plebiscito antes de que continúe obra en Lázaro Cárdenas, en Xalapa

Xalapa, Ver.– Habitantes de Xalapa que mantienen un plantón en la avenida Lázaro Cárdenas para evitar el corte de árboles con motivo de la construcción del segundo Paso Superior Vehicular propusieron que se realice un plebiscito entre los habitantes de la capital antes de que siga la obra de vialidad ejecutada por el Gobierno del Estado.

Plebiscito Sí es el ejercicio que propusieron al acudir este martes al palacio municipal para consultar a la ciudadanía e insistieron en que las obras deben ser sustentables. Ahí llevaron las 16 mil 254 firmas.

«Venimos a obligar a nuestros representantes a que desquiten su sueldo porque al final del día manda. No es un berrinche de 24 personas, si no la voluntad de más de 16 mil ciudadanos que se han preocupado por la ciudad y el futuro de sus hijos. Hacemos un llamado al gobierno del estado para que no pretenda darnos atole con el dedo y sobre todo, con reforestaciones a modo» dijo Ricardo Alarcón, presidente de Resistencia Ciudadana Xalapeña.