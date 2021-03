Piden unidad y no somos tomados en cuenta: CTM

Tuxpan, Ver. – Inconformidad y molestia causa a los secretarios de los diversos sindicatos adheridos a la CTM “Fidel Velázquez”, el no ser nombrados en el acto que se realizó dentro del recinto oficial del Comité Directivo Municipal Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde se contó con la presencia de su dirigente estatal Marlon Ramírez, por lo que antes de que se diera el uso de la voz al dirigente local Mario Alberto Martínez Zapata, los líderes sindicales abandonaron el recinto.

Martha Méndez San Martín secretaria general del sindicato, declaró que por situaciones como esa, es que no hay unidad dentro del tricolor.

“Sino hay unidad no se puede ganar una elección, no es posible que no nos haya tomado en cuenta, no es posible, que nos hayan hecho esta grosería, no fuimos invitados a formar parte del presídium ni se nos mencionó a los diversos representantes de estas agrupaciones en forma individual habiéndose hecho una mención general nada más de los líderes de sindicatos tal como la CTM”.