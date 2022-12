Pierde el narco otros 117 kilos de Fentanilo asegurados por el Ejército en Sonora

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en México no hay polarización, sino más bien politización.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que no hay polarización en el país, debido a que tiene el respaldo del pueblo, y para muestra detalló la encuesta semanal de Morning Consult, donde tiene un 71 por ciento de aprobación, solo por debajo del primer ministro de India, Narendra Modi.

“También lo de la polarización: no hay polarización, hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo, tenemos el respaldo de la gente, no solo es los que se manifestaron”, dijo.