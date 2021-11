Pierde la vida en accidente aéreo la cantante brasileña Marília Mendonça

México.– “La policía mató a Octavio Ocaña», aseguró su padre, Octavio Pérez, quien reconoció que el arma hallada en la camioneta sí era de su hijo y de la cual contaban con el permiso de portación de la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, rechazó que el actor se hubiera disparado tras impactarse en un muro de la carretera Chamapa-Lechería como afirmó la Fiscalía del Estado de México, pues dijo que era imposible que tuviera el arma en la mano cuando iba manejando, además de que sabía usarla.

“El policía aceptó que él disparó, está claro el asunto. Él no se va a disparar porque mi hijo sabía usar armas, porque yo le enseñé a usar armas, así de fácil. Él no tenía porqué haber hecho eso, era imposible que hiciera eso”, afirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Octavio Pérez dijo que su hijo tenía el arma debido a la inseguridad en el país, pero nunca traía cartucho cortado y aseguró que la bala que impactó en la cabeza del actor, herida por la cual murió, no fue del calibre .380 mm, sino 9 mm, la cual entró desde afuera del vehículo.

“Ellos lo mataron y la pusieron ahí (el arma). Se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás, ¿cómo se va a disparar si lo venían persiguiendo? A como venía manejando, ¿cómo va a traer un arma en la mano? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, eso sí te lo puedo decir. Lo acepto el arma sí era de él, pero el tiro que le entró no era ese calibre, era 9 mm”, puntualizó.

Octavio Ocaña “no era delincuente”; hay 30 policías involucrados

El padre del actor que dio vida a Benito en la serie Vecinos cuestionó que trataran a Octavio Ocaña como un delincuente con la persecución el 29 de octubre en Cuautitlán Izcalli e incluso que durante ella uno de los policía sacara medio cuerpo de la patrulla para dispararle.

Dijo que con el caso de su hijo ahora no sólo la gente se debe de cuidar de la delincuencia, sino también de los policías, al tiempo que criticó las especulaciones que se han hecho respecto al actor tras los comunicados dados a conocer por las autoridades mexiquenses.

“Ya no debemos cuidarnos de la delincuencia, sino ahora también de los policías y está cabrón justo esto lo que nos está pasando (…), no somos delincuentes, nosotros nos cuidamos de la delincuencia. Todo el pueblo debería de estar armado para evitar este tipo de cosas, así nos hacen estar y así nos hacen pensar”, puntualizó.

Agregó que en el caso de Octavio Ocaña hay 30 policías involucrados, uno de ellos al mando de la persecución y a los cuales buscará llevar a la cárcel por matar a su hijo, pues además del disparo, aseguró, lo dejaron morir al no brindarle atención.

“No voy a parar hasta verlos a todos en la cárcel o no sé cómo le van a hacer, pero voy a poner uno por uno a donde deben de estar, así de fácil, porque sino voy a hacer una revolución como no se imaginan”, advirtió tras criticar que la investigación ya se haya cerrado tras dos días de ocurridos los hechos.

Octavio Pérez rechazó que su hijo hubiera consumido mariguana, pues no la fumaba y también aseguró que no era alcohólico tras los estudios toxicológicos realizados al cuerpo y en los cuales las autoridades aseguraran que dio positivo a ambas sustancias, la segunda en grandes cantidades.

“Mi hijo no fumaba mariguana, mi hijo no era un alcohólico que tomara dos días porque teníamos responsabilidad. Yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así éramos diario”.

Narró que el viernes Octavio Ocaña le informó que tenía una comida en Villa del Carbón y que “se echaría una chela”, por lo que su padre le recomendó que se llevara los dos escoltas que tenía ya que la zona a la que iría es insegura; sin embargo, el actor se los dejó a su novia y se fue con los dos amigos de su padre que viajaban en la camioneta al momento de los hechos.

Respecto a los resultados toxicológicos, Octavio Pérez aseguró que un fiscal le informó a su hija que había dado negativo a la prueba de alcohol y a la de Harrison, versión que después cambiaron las autoridades.

“Estoy muy molesto con ese dictamen. Han dando tres comunicados y hay un fiscal que habló con mi hija y le dijo que salió primero negativo, en la prueba de alcohol negativo, prueba de Harrison negativa y luego se lo voltean a mi hija, ‘hay qué crees siempre sí salió con la prueba’, por eso me lo traje, querían abrir el cuerpo cuatro, cinco veces. Mi hijo no es ningún experimento, mi hijo no es experimento de nadie para que lo estén abriendo cada rato, por eso llegué por él y me lo traje para mi tierra, ya está bajo tierra”.

«Golpearon a mi amigo para que se echara la culpa”