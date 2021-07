Pintan manos verdes sobre muros de la Catedral de Xalapa

Xalapa, Ver.- Policías estatales antimotines se concentraron la mañana de este martes en la entrada al Congreso del Estado previo al inicio de las protestas contra la despenalización del aborto en Veracruz.

Aunque los elementos policiacos permanecieron por unos minutos y luego se retiraron por uno de los costados de este recinto para ingresar, el presidente de la Red Evangelio del Estado de Veracruz, Ignacio Guadarrama, presidente del Frente Nacional por la Familia, quienes encabezan esta protesta reclamaron que se trate de un acto de intimidación y descartaron radicalizar su protesta.

Foto: Héctor Juanz

«Nosotros no somos tan radicales, nosotros de manera pacífica y haciendo uso de nuestro derecho. Queremos pasar y se lo vamos a pedir y si no qué podemos hacer. No vamos a caer en provocaciones».

«Es lamentable ver cuantos contingentes llegaron ahora mismo con equipo antimotines como si nosotros fuéramos grupos violentos. Los grupos pro vida, pro familia siempre hemos sido grupos que buscamos la paz en Veracruz. No creemos que sea necesario querer amedrentarnos de esta manera», agregó Génesis Galicia, de la Asociación Distinguir.

Foto: Héctor Juanz

Por: Héctor Juanz