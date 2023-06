Pío López Obrador acompaña a Marcelo Ebrard en evento en Ecatepec

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la postura del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en la detención de la jueza Angélica Sánchez.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el mandatario mexicano dejó en claro que su Gobierno seguirán presentando denuncias contra jueces “y no le hace si por complicidad del gremio los exoneran”.

“En este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público los que va de decidir y luego los jueces. Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio, los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo este tipo de cosas, porque además son daños mayores, a la gente, a los ciudadanos, incluso para quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad”, indicó

«Claro que sí la respaldo (postura del gobernador de Veracruz), y nosotros vamos a hacer lo mismo”, puntualizó el tabasqueño.