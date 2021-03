Piper Thread -El gobierno más caro, entre el robo y la incapacidad

Por Don Vocero

Estoy convencido de que, si hay un sentimiento que genera reacciones en el ser humano es el enojo. Pues bien, les advierto queridos lectores que este artículo está diseñado a hacerlos sentir enojados, quiero que ese enojo les dure hasta el día 6 de junio para que piense y razone bien su voto, y lleve a votar a su familia haciendo su «Plan de Voto».

Les voy a dar razones de sobra para que usen su voto inteligente en contra de MORENA el día de las elecciones intermedias.

¿Recuerdan qué López Obrador prometió vender el avión presidencial y “ahorrar” 300 mil millones de pesos, y sin embargo no lo ha hecho?

¿O qué dijo, que de esa venta y posterior rifa se comprarían vacunas para todo México? Pues bien, se hizo la rifa y las vacunas no han llegado, el avión no se ha vendido y lo cierto es que nos costó 37 millones de dólares mantenerlo en Estados Unidos en un hangar de California. Espero estas líneas les ayuden a no olvidarlo.

Y hablando de vacunas, ¿verdad qué ustedes no han olvidado que hay médicos y enfermeras del sector salud y de hospitales particulares que aún no reciben su vacuna, pero los 35,000 Siervos de la Nación ya están vacunados con sus dos dosis? ¿O acaso ya no recuerdan cuándo López dijo que las pandemias no nos iban a hacer nada, qué la pandemia ya está domada en México o las tantas veces qué dijo que ya vamos saliendo? ¿Olvidaron qué este gobierno canceló el Seguro Popular y lo cambió por el INSABI en medio de la pandemia? Pues hoy estoy aquí para recordárselos, y también que el señor López dijo que iba a inaugurar 120 hospitales que no se terminaron en la época neoliberal y no ha inaugurado ni madres.

¿Recuerdan qué gracias al desabasto de medicinas más de 1600 niños mexicanos han muerto de cáncer?

Y hablando de salidas:

No quiero que se olviden de que en el último año han salido capitales extranjeros y la inversión directa ha caido a niveles nunca antes vistos. También quiero recordarles que no se ha llegado al 6% de crecimiento del PIB y que la gasolina y el gas están hoy a precios históricamente altos, más altos que en 2017, cuando fue el “gasolinazo de Peña” del que tanto se quejó López. Guarden eso en su memoria.

¿No te hace sentir enojado saber que todo negocio está en peligro?

Y hablando de crecimiento económico ¿ustedes saben qué durante la pandemia el apoyo a las MyPyMEs fue prácticamente nulo, mientras que a los “ninis” se les está entregando más de 14,000 pesos este marzo de 2021? ¿Sabían ustedes que mientras esos “ninis” ganan 4310 pesos al mes los médicos pasantes ganan solo 750 pesos y trabajan turnos infrahumanos? ¿O acaso mis queridos lectores sabían qué López despidió a médicos y enfermeras en medio de la pandemia y trajo médicos de cubanos carísimos que son pagados al régimen en dólares?

¿Se les olvidó qué en el sexenio de López asesinaron a dos ambientalistas que se oponían a proyectos del gobierno? ¿Qué la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle no fue un accidente, que aún no ha sido esclarecida y que reservaron la información por 5 años?

Hablando de reservas de información les quiero recordar que los contratos del Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, son confidenciales, no sabemos a quién fueron asignados y cuánto nos van a costar, ni sabemos si serán obras rentables, autosuficientes o tendremos que pagar su operación con subsidios ¿Verdad qué ustedes recuerdan que López tuvo bajo el agua a varias ciudades de Tabasco para evitar que llegara agua a Dos Bocas?

¿También recuerdan mis queridos lectores que PEMEX perdió 480,966 Millones de pesos tan solo en 2020?

¿Acaso los amables lectores recuerdan qué MORENA y Bartlett dejaron sin luz a 27 estados de la República Mexicana por un período de entre 1 a 3 días? ¿O qué López dijo que íbamos a ser autosuficientes en alimentos y que todo iba a ser más barato? ¿O qué gracias a que no se compraron semillas y fertilizantes de calidad los rendimientos del campo mexicano están por los suelos y gracias a eso el maíz y la tortilla son más caros? ¿Ustedes no han olvidado qué López quiere que volvamos a usar el machete y la tarpala en el campo? ¿Recuerdan qué López Obrador quería dejar sin agua a los campesinos de Chihuahua? ¡Qué no se les olvide!

Y si hablamos de educación ¿No han olvidado qué López dijo que iba a mejorar la educación en México y llegando entregó el control de la SEP a la CNTE? ¿O qué les quitó dinero a los científicos investigadores mexicanos para dárselos a ninis inútiles que no hacen nada por el país?

¿Ya habrán ustedes olvidado cuándo López se puso de rodillas ante Donald Trump en plena campaña presidencial americana? ¿O qué fue el último presidente del mundo en felicitar a Joe Biden y ahora le está pidiendo vacunas «prestadas»? ¿O qué permitió el maltrato de niños migrantes y se quedó callado? ¡Ah!… pero seguro ustedes recuerdan cuando dijo que la mejor política externa era la interna.

No quiero despedirme sin antes recordarles que la violencia y los más de 80,000 muertos en México tienen nombre y apellido ¿Tienen en su memoria que López retiró al ejército de las calles y nos abandonó a nuestra suerte en manos de los narcos? ¿Qué soltó a Ovidio y que le consiguió visa a la mamá del Chapo para que lo fuera a visitar a USA?

Finalmente, quiero que ustedes recuerden que los sicarios no se hicieron becarios y los abrazos no funcionaron.

Ni el avión, ni la economía, ni los hospitales como Dinamarca, ni la pandemia, ni el crecimiento económico, ni el combate a la corrupción, ni la soberanía alimentaria, ni la educación, ni la seguridad nos ha cumplido.

Así que….enójese, organicen a sus familias y salgan a votar, que razones sobran.

¿Quiere seguir enojado? le dejo esta otra razón:

¡Todo está más caro!

Esa es opinión personal del columnista