Piper Thread – Metas incompatibles: #DesnudandoLaIneptocracia

Halago presidencial le cuesta dinero a Veracruz

El gobernador ni chista ante recortes; los asume

Por Carlos Jesús Rodríguez

LA RELACION entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez nos recuerda, por alguna razón, la célebre fábula “El zorro y el cuervo” escrita por Esopo -un esclavo y narrador que se cree que vivió en la antigua Grecia entre 620 y 564 a. C.-, relato que nos transmite la importancia de no dar crédito a las alabanzas hechas por interés propio. Y es que cuenta Esopo cómo un zorro (al que llamaremos AMLO) roba un queso, que previamente había sido robado por un cuervo (identificado como Cuitláhuac). El relato es el siguiente: “Una brillante mañana el zorro seguía con su agudo olfato un bocadillo ya que los días eran difíciles. De repente vio a un cuervo en la copa de un árbol. Este no era de manera alguna el primer cuervo que el zorro había visto. Pero lo que llamó su atención e hizo que se detuviera fue el enorme trozo de queso que el cuervo llevaba en el pico. No tengo necesidad de buscar más -pensó el astuto zorro-. Ese delicioso queso será mi bocadillo. Y entonces se dirigió hacia el árbol donde reposaba el cuervo, y mirando con admiración, exclamó: -¡Buenos días, majestuosa criatura!. El cuervo miró al zorro con desconfianza y mantuvo su pico bien cerrado con el queso prensado, y no devolvió el saludo a sabiendas de que, en realidad, era un ave por demás fea. -¡Qué criatura tan encantadora eres! -dijo entonces el zorro-. ¡Cómo brillan tus plumas! ¡Qué hermosa es tu figura y qué alas tan espléndidas tienes! Un ave tan espectacular como tú debe poseer la más hermosa voz. ¿Puedes cantarme solo una canción? Mi deseo es nombrarte el rey de todas las aves. Al escuchar esas palabras tan halagadoras, el cuervo olvidó todas sus sospechas y también su queso. Su mayor deseo era ser nombrado el rey de todas las aves, de modo que abrió el pico de par en par para pronunciar su graznido más fuerte, y dejó caer el queso justamente en la boca del zorro que, acto seguido, se alejó corriendo del lugar sin escuchar los graznidos del cuervo.

PERO, ¿PORQUE comparar al Presidente López Obrador con el zorro y al Gobernador García Jiménez con el cuervo vanidoso? Porque a decir verdad, que caros están saliendo los halagos que el jefe político de la nación dispensa a Cuitláhuac cada vez que se encuentra en problemas, como ahora que fue asesinada la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, además de otros políticos cuyos crimen no han sido aclarados pese al nombramiento de esa lumbrera que se encuentra al frente de la Fiscalía, amén de hombres y mujeres, muchos de ellos secuestrados, lo que pone en evidencia la inoperatividad del Gobierno Estatal que, sin embargo, AMLO justifica: “en el caso de Veracruz, mis paisanos ahora cuentan con un Gobernador honesto, Cuitláhuac García, hacía mucho tiempo que esto no pasaba en Veracruz, no estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda que es gente honesta y eso es muy importante, porque siempre se ha padecido de gobernadores mediocres (¿?) y ladrones, entonces si es un cambio importante», esto no sin antes anticipar que se está investigando a anteriores gobernantes, incluido el más reciente (refiriéndose a Miguel Ángel Yunes Linares), pero son situaciones que debe atender la fiscalía y los jueces, “nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos cómplices».

PERO ESA defensa, donde lo coloca como el mandatario más honesto e inteligente; vamos, algo así como el rey de los Gobernadores, le sale muy caro a Veracruz ya que, mientras esto ocurre, el cuervo, perdón, el gobernante suelta el queso, como ha ocurrido con la aprobación del paquete económico, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso federal, el cual prevé la entrega de 114 mil 286 millones a Veracruz para el ejercicio fiscal 2021, monto que se entregará a través de subsidios y los ramos 028 y 033 que envía Hacienda Federal a la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero que implican una reducción de mil 930 millones en relación con lo que se ministró a lo largo de este 2020, esto sin que Cuitláhuac chiste o replique. Así, el rubro conocido como ramo 028, dinero que se usa libremente por Estados y municipios contempla un recorte de 1 mil 369 millones menos, pues de los 53 mil 248 millones presupuestados para este año, bajó a 51 mil 879 millones. En cuanto a los recursos del ramo 33 que se destinan para el pago al magisterio, seguridad pública y obra, se etiquetaron solo 57 mil 287 millones.

DE ESE tamaño es el quesito que engullirá el zorro López Obrador para seguir ejerciendo sus programas sociales clientelares, esto sin considerar que del total del presupuesto que en el 2021 ejercerá Veracruz, lo más probable es que la administración de García Jiménez siga incurriendo en subejercicio para que la Federación siga engullendo su Rogue Creamery (considerada la marca del mejor queso del mundo). Por lo pronto, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Local el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 para el Estado, en el cual destacan recortes al gasto en los 3 poderes y en dependencias claves como la Secretaría de Educación de Veracruz y la de Infraestructura y Obras Públicas. El monto sería de 128 mil 420 millones de pesos, lo que significa un recorte de 1 mil 563 millones de pesos respecto al presupuesto de 2020, como si los problemas de los gobernados hayan sido resueltos como por arte de magia, cuando la inseguridad, el desempleo y la ausencia de medicamentos para cáncer y otros males van en aumento. No es secreto que los recortes son producto de una reducción de las participaciones federales a la Entidad (como pago a los halagos trillados e innecesarios que le prodiga el Presidente a Cuitláhuac), y a una menor recaudación de los impuestos de orden Estatal, aunque se prevé una mayor captación de recursos para algunas dependencias con la extinción de instrumentos financieros, igual se contemplan recortes al Fideicomiso del 2 por ciento al hospedaje y el Fondo Ambiental Veracruzano (FAV).

INSTANCIAS USADAS desde Palacio de Gobierno como brazo armado o represor contra los opositores son los que recibirán mejores presupuestos, como la Fiscalía General del Estado que ejercerá 1 mil 405 millones de pesos pese al rezago en la impunidad de delitos de alto impacto, y el Órgano de Fiscalización Superior, 182 millones de pesos, ya que se prevé tendrá un gran trabajo en el sometimiento de alcaldes rebeldes en el 2021. Y mientras estos sucede, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas ejercerá 19 millones de pesos –aun cuando no defiende a los comunicadores-; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 64 millones de pesos -otro elefante blanco que sirve para lo mismo-.

MUY CONTRARIO a la relación de AMLO con Cuitláhuac, es la que ejercía el profesor Heriberto Castro con su jefe el, entonces, Gobernador Rafael Hernández Ochoa, pues cuentan que el jefe de ayudantes solía decir a solas tras una llamada de atención o regaño del Gobernante: síguele, síguele pinch… viejo, que por cada mentada que me des, yo te robo mil pesitos. Y es que en primer caso, AMLO se los lleva cultivando la personalidad de García Jiménez. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

