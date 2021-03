Pitbull: Mitos sobre esta raza de perros

México.- Si alguna vez has visitado el refugio de animales de tu localidad, probablemente hayas notado que la mayoría de las caras tristes que te miran pertenecen al pitbull ampliamente incomprendido.

Los pitbull son, con mucho, el tipo de perro más comúnmente entregado y sacrificado en los refugios de animales. Si bien son populares, no son la raza de perro más popular. Parece que están siendo entregados y sacrificados de manera desproporcionada.

Foto: Muy Interesante

Estos cinco mitos son algunas de las principales razones por las que los pitbulls están perdiendo la vida injustamente en cantidades tan grandes.

Mito #1: los pitbulls atacan a los humanos más que a cualquier otro tipo de perro.

Un estudio citado con frecuencia mostró que los rottweilers y pitbulls estaban involucrados en más de la mitad de los ataques fatales de perros. Sin embargo, ese mismo estudio reconoce que estos resultados no son concluyentes por varias razones.

En primer lugar, los «pitbulls» a menudo se identifican erróneamente. Pitbull es la abreviatura de «American Pit Bull Terrier», aunque este término se usa para describir perros de raza mixta de pelo corto con cabezas cuadradas entre 35 y 100 libras de peso.

Un perro etiquetado como pitbull en realidad puede tener cualquier cantidad de razas distintivas que conforman su herencia: American Staffordshire Terrier, Bull Mastiff, Boxer, Cane Corso o Labrador Retriever, solo por nombrar solo algunos de los muchos linajes que podrían crear un perro cuadrado de pelo corto.

Foto: Freepik

La American Temperament Test Society es una organización que registra los resultados de su prueba estándar de temperamento para muchas razas de perros. La tasa de aprobación promedio para todas las razas es del 83%.

El 84,5% de los American Staffordshire Terriers y el 86,8% de los American Pitbull Terriers pasan la prueba. Esto significa que es un poco más probable que fallezcan que muchas otras razas.

Mito #2: los pitbulls «se vuelven contra sus dueños» y se rompen sin previo aviso.

Los perros neurológicamente sanos nunca atacan sin razón y rara vez sin previo aviso. Todos los perros son vulnerables a que los humanos los malinterpretemos; nos comunicamos de maneras muy diferentes.

Por lo general, interpretamos un movimiento de la cola como un signo de amabilidad, pero un movimiento lento y rígido puede indicar inseguridad, una advertencia para que se mantenga alejado. Las orejas aplanadas, el «ojo de ballena», los bostezos y el chasquido de la lengua son signos sutiles que los perros temerosos muestran cuando se sienten incómodos.

Cuando las personas ignoran sin darse cuenta estos signos, el perro puede sentir que no tiene otra opción y debe morder para evitar una situación incómoda. Evite acercarse a perros que no conoce. Déle espacio a su perro mientras come y duerme, y eduque a sus hijos sobre la seguridad de los perros.

Foto: Hundsport

Y nunca, nunca castigue a su perro por gruñir. El gruñido es una forma normal y aceptable para que los perros nos adviertan; sin él, podrían omitir las señales de advertencia y morder.

Mito #3: Los pitbulls alguna vez fueron perros niñeras.

Defensores bien intencionados de los pitbulls una vez hicieron circular el mito de que los Staffordshire terriers se usaban como perros niñeras en la Inglaterra del siglo XIX. Si bien las familias han disfrutado de los perros tipo pitbull durante generaciones tanto en la historia de Inglaterra como de los Estados Unidos, no hay evidencia de que realmente cuidaran a los niños como si fueran niñeras. No existe tal cosa como un perro niñera.

Ningún perro debe estar desatendido con niños pequeños, ni se debe esperar que tolere que los niños pequeños tomen la cola, agarre las orejas y otros abusos. Se sabe que los pitbull aman a los miembros de su familia de todas las edades, pero solo con supervisión y entrenamiento (tanto de niños como de perros).

Mito # 4: Los pitbulls muerden más fuerte y bloquean sus mandíbulas en su víctima.

En un especial de National Geographic llamado Encuentros peligrosos, el Dr. Brady Barr midió la fuerza de la mordedura de varios perros y otros animales.

Se demostró que el American Pitbull Terrier tiene la fuerza de mordida más baja cuando se enfrenta al pastor alemán y al rottweiler. Sin embargo, los perros tenían una fuerza de mordida promedio de 320 libras de presión. Los pitbull, como todos los perros grandes, son fuertes y están equipados para causar daños, pero no hasta el punto de ser particularmente peligrosos en comparación con perros del mismo tamaño.

Sin embargo, la idea de que la mandíbula de un pitbull se traba es completamente falsa. Ninguna raza de perro tiene un mecanismo de mandíbula especial que les impida soltarse. Los pitbulls suelen ser perros grandes y fuertes, y necesitan un dueño que sea capaz de controlarlos, entrenarlos y manejarlos, como todos los perros grandes y fuertes.

Foto: Misiones Online

Mito #5: Es estrictamente cómo se crían o cómo se educan

Desafortunadamente, los pitbulls a veces fueron criados para hostigar toros y peleas de perros … pero no siempre. También fueron criados como perros de granja y mascotas familiares.

Si tiene o está interesado en tener un pitbull, debe tener en cuenta que es más probable que sean agresivos con otros perros y animales, pero no con los humanos.

Socialice a su perro desde una edad temprana, si es posible. Evite los parques para perros sin correa llenos de gente. Para todas las razas, pueden ser impredecibles. Presente dos perros lentamente, en un césped neutral, y mantenga breves las reuniones con correa. Todos los perros tienden a sentirse más vulnerables cuando se encuentran con otros perros con correa.

Con mucho ejercicio, entrenamiento y, por supuesto, amor, incluso un pittie rescatado de un refugio con un pasado nebuloso puede ser un compañero maravilloso.

Con información de Multimedios

