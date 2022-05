Plan contra la Inflación limitado pero realista: Leo Zuckermann

Boca del Río, Ver.- Si bien la propuesta del «Plan contra la Inflación» presentada este jueves por el Gobierno Federal es limitada, sí ayudará a que las personas con menos recursos puedan sobrepasar la crisis inflacionaria, mencionó el politólogo, Leo Zuckermann Behar.

El académico aseguró que le gustó el paquete mostrado por el Gobierno Federal, pues se busca que 24 productos de la canasta básica no aumenten durante los próximos seis meses, al igual que los precios de los energéticos.

«Como bien dijo el secretario de Hacienda, esto no va a controlar la inflación, pero si va a ayudar para que la gente de menos recursos puedo sobrepasar esta crisis inflacionaria. Entonces, me parece un programa bastante aterrizado, bastante realista, y sobre todo de un gobierno que luego realiza acciones mucho más radicales, pues esto me parece una acción moderada, bastante sensata», apuntó.