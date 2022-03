Planteamiento Integral ante violencia en Estadios asegura AMLO

Foto: Web.

Oaxaca.- La noche del miércoles, fue agredida a disparos la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la presidencia municipal de Xoxocotlán, Oaxaca, Tania López López, sin embargo la brigada de su campaña la protegió, tres personas resultaron heridas.

López López, dio a conocer que su brigada de campaña fue agredida con disparos, por medio de sus redes sociales, por lo que exigió a las autoridades realizar las averiguaciones pertinentes para encontrar a los culpables y castigarlos conforme a la ley.

“ Repruebo públicamente los actos de violencia dirigidos hacia mi persona y hacia mi equipo de trabajo , no permitiremos que Xoxocotlán se llene de sangre, exijo se hagan las averiguaciones correspondientes y se sancione a los responsables. ¡Los buenos somos más!”, escribió.

La candidata en un video agradeció a sus tres colaboradores lesionados por “poner el cuerpo” para defenderla durante el ataque. Asimismo, reconoció que en el momento no sabía lo que pasaba, sólo fue jalada por una persona que buscaba agredirla físicamente.

Uno de los hombres mostró su playera completamente ensangrentada y su mano con heridas de un arma que le abrió una sección del cuello. Mientras tanto, la morenista aseguró que estos actos no los van a asustar ni debilitar en su camino para conseguir la presidencia municipal de Xoxocotlán.

Finalmente, sentenció, con la voz entrecortada, que este ataque no se va a quedar, pues presentará las denuncias correspondientes. Además, afirmó que no permitirá que vuelvan a atentar contra su vida y la de sus colaboradores.

“Sé que esto era para mí y no, no vamos a permitir que nos quieran quitar lo que estamos luchando. Santa Cruz Xoxocotlán va a tener su elección que le corresponde, y tampoco vamos a permitir que nos quieran robar lo que hemos obtenido. Vamos a ganar, pero no podemos permitir este acto de injusticia”, sentenció Tanía López.