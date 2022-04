Playas del Caribe Mexicano cerradas por niveles excesivos de sargazo

México. – Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre que estuvo implicado en el atentado contra el ex jugador paraguayo del Club América, Salvador Cabañas.

El detenido fue identificado como Francisco José “N”, alias El Contador, y fue aprehendido por efectivos de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Toluca, quien presuntamente estuvo involucrado en la riña del 2010 que terminó con Cabañas herido de gravedad y con un disparo en la cabeza.

La orden de aprehensión contra El Contador se ejecutó en la Ciudad de México. En el 2010 ya había sido detenido por elementos de la entonces Policía Federal por delitos contra la salud y se le señaló por ser cómplice de José Jorge Balderas Garza, alias el JJ, narcotraficante ligado al cártel de los Beltrán Leyva, pero después de nueve años fue liberado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, El Contador fue capturado alrededor de las 08:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Llano Redondo, en la alcaldía Álvaro Obregón. Una veintena de vehículos de la FGR acordonaron las inmediaciones del inmueble. En el transcurso del día será ingresado al penal del Altiplano.

Balderas Garza, el JJ, era el encargado de la distribución de drogas en la capital mexicana y municipios del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán y Huixquilucan.

La noche del 25 de enero de 2010 ocurrió la agresión que casi le cuesta la vida al futbolista Salvador Cabañas en un bar de Ciudad de México.

Aunque el paraguayo logró rehabilitarse con el paso de los años, todavía tiene alojada la bala que casi lo mata en alguna parte de su cabeza. Esto debido al peligro que corría su vida si le era extraído el proyectil.

Existen varias versiones sobre lo que ocurrió aquella noche fatídica para el jugador. De acuerdo con declaraciones del propio “JJ”, Cabañas habría iniciado el pleito en el baño del bar y el escolta del narcotraficante, El Contador, habría sido quien le disparó en la cabeza al futbolista.

“Cuando salí él estaba ahí obstruyendo el paso y le pegué y le dije ‘con permiso’, y no me hizo caso. Entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe, ahí fue donde también me molesté y le reclamé. Ya vi que era él y traté de calmar la situación, pero pues el amigo andaba muy borracho y agresivo, y luego pues ya peleamos y entró ‘El Contador’, y le dieron un balazo al amigo”, conto “El JJ” durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.