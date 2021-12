Pobladores expulsan a militares en Guerrero

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió sus tres deseos para el siguiente año: que termine la pandemia del coronavirus, que continúe la fortaleza cultural de México y que haya menos pobres en 2022.

“Ayer me preguntaban sobre deseos del año próximo. Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia. (…) Mi segundo deseo que continúe la fortaleza cultural de México, que es la que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México. Que no olvidemos de dónde venimos, eso nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen”

Desde Palacio Nacional, López Obrador, aseguró que el último de sus deseos es que haya menos pobres en el país y que a la población no le falten los satisfactores básicos, como alimentación y trabajo.

“Que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos de alimentación, que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, salud, vivienda, trabajo. El ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico y que todos seamos felices”.

El mandatario aseguró que el nuevo año será “todavía más bueno” que el 2021, “tengo fe en el porvenir y no hay que perder la esperanza”, añadió.

Por último, el presidente confirmó que pasará año nuevo en Palenque, Chiapas, y retomará las conferencias mañaneras el próximo lunes 3 de enero.

Redacción Noreste