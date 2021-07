Poca afluencia para la vacunación contra el Covid-19 en Cazones

Xalapa, Ver. – Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social siguen reclamando el pago de las prestaciones de cesantía y vejez.

César Augusto Gutiérrez, integrante de la Unión Nacional de Comités IMSS precisó que dichos recursos son administrados por las afores se encuentran en cuentas individuales a nombre de cada uno de los jubilados, pero se entregan «de manera indebida» a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un vez que cumplen los 60 años de edad sin que se les retribuyan.

Lamentó que tras exponer dicha demanda al Presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó que los atendieran, pero los encargados de las dependencias correspondientes no han concretado la devolución de dichos recursos.

«Hemos hecho presencia en giras presidenciales entregando un número considerable de escritos al Presidente de la República, también se han efectuado movilizaciones en Palacio Nacional, tomas pacíficas en las oficinas del SAT y de afores. Esas protestas dieron como resultado que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador diera indicaciones para que 14 grupos de jubilados y pensionados del IMSS fuéramos atendidos en la Secretaría de Gobernación».

Precisaron que no son pensionados si no únicamente jubilados, por lo que no reclaman una pensión extra, si no los ahorros o recursos antes citados que dejaron de recibir desde el 2015.

Luego de manifestarse nuevamente en el centro de Xalapa advirtieron que continuarán haciendo este reclamo hasta concretarse sus solicitudes.

Por: Héctor Juanz