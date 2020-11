Poder Judicial y ayuntamientos mantienen deuda con el IPE

Xalapa, Ver.- La presidenta interina del Poder Judicial en Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz advirtió de nuevo que habrá consecuencias legales contra los jueces que no actúen con rectitud, esto tras el reclamo del Poder Ejecutivo sobre la liberación de algunos delincuentes en la entidad:

«Los he estado exhortando y me están respondiendo. Si alguno de ellos no me responde, que se atengan a las consecuencias».