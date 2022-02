Polémica por documental de Georgina Rodríguez, novia de CR7

México.- A través de un mensaje en Instagram el famoso cantante Carlos Rivera, le envió un tierno mensaje a su novia Cinthya Rodríguez, conductora de Venga La Alegría.

Los exintegrantes de La Academia se han convertido en una de las parejas más queridas en México, pero también se han visto envueltos en polémica por lo distanciado que se muestran ante los medios de comunicación, la razón según la pareja es que desean mantener alejada su relación de la prensa.

Sin embargo los enamorados enloquecieron en las redes sociales por sus mensajes de amor, fue en la cuenta de Instagram de la cantante y conductora de Venga la Alegría, Cinthya Rodríguez, donde se desencadenó el furor.

La cantante causó sensación en redes sociales al lucir su espectacular figura en un outfit playero, atuendo con el que no solo se robó los suspiros de sus seguidores, sino que también cautivó a su novio, Carlos Rivera, quien le dejó un tierno halago en la sección de comentarios de su publicación.

Los usuarios de la plataforma no tardaron en llenar la sección de comentarios con halagos, mensajes de cariño y buenos deseos para la también actriz, quien solo aderezó su publicación con una frase: “Gracias por hacerme sonreír [emoji de sonrisa]”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el inesperado mensaje que dejó Carlos Rivera dentro del mismo espació: “Gracias a ti por existir”. Cynthia no se quedó atrás y contestó: “Mi vida [corazón rojo]”. El tierno halago que hizo el cantante para su novia enloqueció a sus miles de fans, quienes no se contuvieron y también reaccionaron al bonito gesto dentro del posteo de Cynthia Rodríguez.

“Tan divino”, “Ojalá alguien me dijera así”, “No puedo de amor con ustedes”, “A sus papás”, “Qué monitos”, “Qué lindos, qué románticos”, “Muero de amor!”, “¿Para cuándo la boda?”, No hay nada más bello”, “Gracias a los dos por existir y por regalarnos vuestra sonrisa”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

