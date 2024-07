Policía Estatal de Puebla detuvo a una banda de presuntos ladrones de vehículos de carga

Papantla, Ver.- Vecinos de la comunidad de Poza Larga Miradores reportaron que sobre la carretera fue hallado sin vida un felino, (jaguarundi), se pidió el apoyo de las autoridades de Protección al Medio Ambiente.

Un vecino de la comunidad de Cuajilotes halló a este felino sin vida, cuando caminaba sobre la carretera que comunica hacia Colorado.

Señalando que dijo desconocer la causa del deceso del felino, pero si pidió que intervengan las autoridades de Protección al Medio Ambiente, ya que se debe concientizar a la población sobre la preservación de las especies.

Cabe mencionar que el jaguarundi, también es llamado yaguarundí o gato moro, algunos lo conocen como onza, leoncillo o león breñero.

El cuerpo del felino es largo y esbelto con miembros cortos y cola larga, la cabeza es pequeña y plana con orejas también pequeñas y redondeadas.

Entre los principales riesgos que amenazan su conservación se encuentra la pérdida de hábitat por actividades agrícolas y pecuarias y por explotación forestal.

Comercialmente, el yaguarundí no es particularmente buscado por su pelaje debido a que su piel es de mala calidad y no tiene valor económico; sin embargo, está sufriendo un declive debido a la pérdida y fragmentación de hábitat, así como persecución por matar aves de corral, si los llegan a ver se recomienda no matarlos ya que recordemos que son parte de la naturaleza.

Por Redacción Noreste