Policía Municipal destina elementos a agilizar vialidad por obras en Xalapa

Xalapa, Ver.– La Directora General de Administración del Tribunal Superior de Justicia, Joana Marlen Bautista Flores denunciará las descalificaciones en su contra hechas a través de redes sociales

y algunos medios informativos.

Este martes reveló que ya se investiga a los posibles responsables que incluso dijo, podrían tener puestos importantes. Respecto a su denuncia se sabe que se interpondrá ante la instancia investigadora de delitos cibernéticos.

«La línea de investigación va directo contra una mujer y un hombre con puestos importantes. Esto no va a quedar impune. Voy a denunciar a quien resulte responsable, sea hombre, sea mujer. El canal de investigación ya está abierto, ya tenemos una línea de quienes pueden ser los presuntos responsables y no vamos a dejarnos. No solamente soy yo, soy todas las mujeres de Veracruz que han seguido esto que me ha estado pasando».